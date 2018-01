TV* Record grava novela em navio com 2 mil a bordo

Já Rei Davi, minissérie bíblica da Record que estreou na terça com 12 pontos, marcou 15 pontos na reprise do primeiro capítulo, anteontem.

A TV polonesa está de olho no Brasil. Na feira Natpe, evento que ocorreu nesta semana, em Miami, a Globo Internacional vendeu três documentários para a TVP Info, espécie de GloboNews do grupo Telewizja Polska, gigante de mídia do Leste Europeu.

Produzidos exclusivamente para o mercado internacional, eis os documentários vendidos: 2014 - Um Sonho em Construção, sobre os preparativos para a Copa; Carnaval - Ruas de Alegria; e Cobertor Invisível, sobre as consequências do aquecimento global no mundo.

Mais nova afiliada da Band, a TV Tribuna do Recife faz, na quinta, festa para o mercado publicitário, com presença de altos executivos e apresentadores do canal. No dia, Ticiana Villas Boas apresenta parte do Jornal da Band dos estúdios da TV Tribuna.

Para ajudar a levantar o ibope do BBB 12 na Globo, a Net vai abrir, entre hoje e domingo, o sinal de pay per view do reality. A transmissão ocorre 24 horas por dia no canal 126. / A.D.

O elenco de 30 atores e cem pessoas da produção da Record terão de administrar a curiosidade de cerca de 2,4 mil passageiros a bordo do transatlântico Vision of the Seas, da Royal Caribbean, durante os 15 dias de gravação da novela Máscaras, próxima trama da emissora. A viagem começa hoje, no Porto de Santos, passa por Ilha Bela, Búzios, Rio e vai até Salvador. Para minimizar o transtorno aos hóspedes - que podem até aparecer na trama -, a Record diz que gravará durante a madrugada e, de dia, só quando navio estiver atracado. Estima-se que cada capítulo no navio esteja orçado em R$ 1 milhão. / ALLINE DAUROIZ