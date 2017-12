TV Rá Tim Bum registra crescimento de 119% em 2007 A TV Rá Tim Bum, canal pago infantil da Fundação Padre Anchieta, comemora crescimento de 119% em 2007. A emissora alcançou a meta traçada no ano passado de atingir 1,5 milhão de assinantes - o canal está em 40 operadoras, em todo o País. O aumento do alcance da TV Rá Tim Bum se deve, principalmente, ao investimento em produção. Em três anos de existência, o canal lançou 30 programas. Em abril está prevista a estréia da atração Agora É Com Vocês, com um quadro que ensina a fazer brinquedos com sucata. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo