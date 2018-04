TV Rá Tim Bum promete estrear uma atração por mês

Após seis anos no ar, a TV Rá Tim Bum promete estrear, a partir de fevereiro, uma atração por mês até dezembro deste ano, entre produções próprias, programetes de curta duração e coproduções. A lista contém, além de títulos inéditos, sequências de atrações como Cocoricó na Cidade, o grande chamariz do canal, cuja segunda temporada deve entrar em cartaz nas férias de julho.

A maratona de lançamentos começa no dia 5 de fevereiro, às 9h30, com a segunda fase da animação Anabel, parceria da TV Rá Tim Bum com a Martinelli Filmes. O desenho segue a menina que dá nome à atração em histórias de mistério. Anabel vive nos anos 1930, gosta de ler Edgar Allan Poe e de andar de bonde.

"A TV Rá Tim Bum virou referência em produção infantil e chama a atenção de produtores independentes como um bom canal de distribuição de atrações", afirma Fernando Vieira de Mello, vice-presidente de Conteúdo da TV Cultura e TV Rá Tim Bum.

Outra coprodução que entra no ar este ano é o Física Divertida, com a canadense Mad Science. Em seu segundo ano, a atração terá novos personagens e estreia em março. Já em agosto, a produtora Tortuga Studios lança a nova fase de A Mansão Maluca do Prof. Ambrósio.

O canal vai renovar a safra de programetes de até 7 minutos de duração. O primeiro chegará ao canal em abril com o biólogo Guilherme Domenichelli. Em Como Cuidar do seu Melhor Amigo, ele vai abordar curiosidades e cuidados de bichos de estimação não muito convencionais como coelhos, hamsters, jabutis e tartarugas. O biólogo está no ar com Passeio Animal, que deve seguir na programação.

Duas séries de animação com 13 episódios de 5 minutos de duração cada um entram em cartaz em maio e junho: T.R.E.X.C.I e Dr.Raio X, respectivamente. A última tem a voz do ator Fúlvio Stefanini. Com apenas um minuto e meio de duração e 26 episódios, o canal estreia Que Diacho É Isso?, animação em 3D que mostra ETs curiosos na Terra e chegará em novembro. Já os desenhos Nilba e os Desastronautas e Papel das Histórias estão previstos para estrearem suas segundas temporadas em setembro e dezembro, respectivamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.