TV Rá-Tim-Bum faz 3 anos e prepara novas atrações A TV Rá-Tim-Bum comemora 3 anos hoje com expectativa de fechar o ano com 1,5 milhão de assinantes. O canal infantil, que começou com uma grade baseada em atrações antigas da TV Cultura e poucas novidades, cresceu graças aos investimentos em produções originais. Um dos programas mais vistos da TV Rá-Tim-Bum, o Cocoricó, ganhou episódios novos com o lançamento do canal e tem lucrado com licenciamentos. Para 2008, a TV Rá-Tim-Bum pretende aumentar o investimento em originais, principalmente na área da animação. "Estamos trabalhando para dar atenção ao crescimento das animações e vamos investir nisso", fala Mauro Garcia, diretor do canal. Garcia adianta que dois novos projetos estão em produção no canal. Um deles é uma série animada baseada no livro De Menina a Mulher, de Drica Pinotti, voltado a pré-adolescentes. Outro projeto é uma animação sobre insetos que têm necessidades especiais e trabalham em equipe para suprir suas deficiências. Segundo o diretor, as produções do Teatro Rá-Tim-Bum continuarão em 2008. "Esse é um sucesso absoluto e um projeto importante, porque adaptamos as peças para a TV e as levamos para fora de São Paulo", diz Garcia. Na onda de novas produções, a TV Rá-Tim-Bum deve fazer, no ano que vem, seu primeiro pitching. "A gente tem ido atrás de idéias e projetos, mas tudo o que chega aqui vem desorganizado", conta Garcia. "Estamos organizando a forma para o pitching, mas haverá espaço para documentários e programas infantis." Para comemorar o aniversário, a TV Rá-Tim-Bum reformulou seu site www.tvratimbum.com.br, com mais jogos para as crianças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo