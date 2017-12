TV Rá-Tim-Bum faz 10 anos sem cenas inéditas A TV Rá Tim Bum! chega aos 10 anos nesta sexta-feira com edição do Blog do Geninho sobre a trajetória do canal. Depoimentos, vinhetas e videoclipe completam a festa. Mas programa novo, só em 2015. Com a Fundação Padre Anchieta em crise, resta ao canal anunciar para 2015 o Jornal Rá Teen Bum, feito por menores, em parceria com a ONG holandesa Free Press Unlimited. Para março, está prevista a animação em 3D Astro Não Mia, produção própria. Único canal infantil qualificado brasileiro pela Ancine, a TV Rá-Tim-Bum se beneficiou da Lei da TV paga, que obriga as operadoras a empacotar 1/3 de canais brasileiros, alcançando hoje 12 milhões de assinantes.