TV que vem da Web

Antes de mais nada, a MTV avisa que há de endossar, este ano, seu papel como curadora musical das novas gerações. Isto é: oferecer o que a torcida quer ouvir, sim, mas também o que ela ainda mal conhece. A premissa nos é anunciada em conversa com o diretor de programação da emissora, Zico Góes, que cita como exemplo a visibilidade dada a nomes como Emicida e Criolo no ano passado. Houve ainda Arnaldo Antunes, mensalmente, a promover encontros inéditos no Grêmio Recreativo.

Esse é o contexto da obra, mas o conjunto vai além. Soma a proposta de revezar programas por temporadas, investir ainda mais no riso, voltar a falar de sexo com testemunho de quem fala e, cereja do bolo, fazer uma televisão na internet que inspire a televisão da TV. Como assim?

Assim: o MTV 1, portal musical criado dentro do portal da emissora, abastece claramente a programação vista na TV. "As pessoas se manifestam na TV de forma bem mais tímida do que na internet", ressalta Zico. Tratado como uma "plataforma transmídia", o MTV1 é feito de drops na TV de segunda a sexta-feira e também de tópicos na web, de conteúdos inéditos ou estendidos ao que vai sendo mostrado pela TV. Na TV ou na internet, a tarefa de apresentar música e tendências está a cargo dos VJs China, Chuck e Gaía.

Aos sábados, é hora de a televisão beber diretamente da web, com 24 horas de programação feita das mais diversas listas de videoclipes nascidas de manifestações no site. Ontem, por exemplo, foi dia de Top 20 Titãs, Top 5 Novos Clipes, Top 20 Sangue B e Top 5 Irmãos Cavalera.

No mais, o diretor menciona suas apostas em "programas que contam boas histórias". "Eu tenho três favoritos", comenta. A saber: Comédia ao Vivo, com Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Bento Ribeiro, Tatá Wernech e Paulinho Serra, o MTV Sem Vergonha, sobre sexo, com Titi e Didi, e Perua MTV, com Jana Rosa.

O Comédia ao Vivo estreou quinta-feira com uma audiência expressiva para os padrões do canal: 1,6 de pico no Ibope de São Paulo - o dobro da média de uma TV Cultura. O time encenou Mulheres Falidas, sátira do reality Mulheres Ricas, da Band, e fez o Jornal Twittal, com comentários de Adnaldo Jabour/Marcelo Adnet, em que os apresentadores - Paulinho e Tatá - dão as principais notícias do dia postadas no twitter de celebridades.

Já o MTV Sem Vergonha, com Titi e Didi, estreia amanhã, às 22h30, com Tavares, da banda Fresno, como convidado. "Digamos que esse MTV Sem Vergonha faz parte de uma linhagem que foi evoluindo sobre o assunto, desde Peep, Ponto P, etc. Eles são despudorados, também dão a opinião deles." No recheio, quadros como Boquinha da Garrafa (uma roleta virtual define quem pergunta a quem, e Pego Sim / Pego Não, quando o convidado terá de dizer com quem toparia ficar.

Perua MTV, a terceira aposta de Zico, é "um formatinho simples de programa de transformação", Jana Rosa e o motorista rabugento Lino percorrem as ruas da cidade para resolver os dilemas de estilo com humor. Jana ficará oito semanas em cena e vai se revezar com o It, que experimentou formato de viagem no verão e manterá essa linha, com Carol Ribeiro a visitar cidades.

Sitcom e Cicarelli. Em 27 de março, a MTV inaugura outro horário de humor, com mais uma temporada de Razzle Dazzle, que já vem sendo gravada. Trata-se de uma paródia de sitcoms americanas, dentro daquele gênero de cenário que remete a Friends e Seinfeld, com Adnet, Dani Calabresa, Tatá Werneck e Paulinho Serra. "Tatá agora é uma personagem latina, tudo bonitinho, uma ficção global", conta Zico.

Outro programa destinado a Adnet vai viajar e misturar humor com turismo. "O Adnet esteve em Curaçau, de férias, e virou celebridade lá. Em dez dias, aprendeu a falar outra língua."

Enquanto isso, a MTV negocia a volta de Daniella Cicarelli, que gravou um piloto com Thunderbird para comandar um quiz, com habilidades musicais, banda e conhecimentos entre estudantes. "Por enquanto, estamos chamando de Questão de Classe." Zico atesta que o piloto ficou ótimo e que há química entre os dois. "Agora resta conversar com ela para ver se ela quer."

Ainda sem data, a MTV prevê para breve o Luau MTV com Jorge Ben Jor e o Acústico Arnaldo Antunes, gravado em dezembro.

Mais do mesmo. PC Siqueira leva adiante seu PC na TV e conduzirá o 2.ª MTV Games. A gótica Funérea inaugurou a safra 2012 do Infortúnio com Fernanda Young, na semana passada. A vida segue para o Furo MTV, com Dani Calabresa e Bento Ribeiro, o Luv MTV, com Ellen Jabour, o Acesso MTV, com Marimoon e Titi Müller, e o Top 10, de Didi Effe.