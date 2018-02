TV perde um astro da série Haway 5-0 James MacArthur, ator de teatro, cinema e televisão que interpretava o personagem do detetive Danno na versão original da série Hawai 5-0, morreu aos 72 anos. De acordo com seu agente Richard Lewis, MacArthur faleceu de "causas naturais", ontem, na Flórida. Seu papel em The Young Stranger (1958) rendeu o prêmio de estreante mais promissor do ano pela Academia Britânica de Cinema e Televisão. Em suas quatro décadas de carreira, o ator ganhou popularidade com a interpretação do detetive Danny Dano Williams na série Hawai Five-O, exibida entre 1968 e 1980. O seriado foi um dos maiores da televisão americana, com 278 episódios. / EFE