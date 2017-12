TV paga tem 60% do ibope dos assinantes

Azul É a Cor Mais Quente, filme que sofreu restrições de empresas brasileiras para ser lançado em Blu-Ray, devido ao seu conteúdo, chegou ao catálogo da Netflix.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Houve fila concorrida na ABTA, congresso da Associação Brasileira de TV por Assinatura, para a distribuição de "canole", doce siciliano. Era um mimo do canal TLC, do grupo Discovery, com a chancela do Cake Boss, do famoso Buddy Valastro.

Aliás, o furor causado pela presença do confeiteiro Buddy Valastro no Shopping Eldorado, há duas semanas, quando uma multidão idolatrou o profissional, já motiva canais abertos a pensar em comprar a série, produzida pelo grupo Discovery.

Amor em Quatro Atos, série baseada em quatro canções de Chico Buarque, estreia no Viva em 1.º de setembro, na vaga de As Cariocas.Roberto Cabrini fechou julho com 18% de vantagem sobre a Record na audiência média do seu Conexão Repórter. Com o programa, o SBT marcou 5,8 ante 4,9 pontos da concorrência em São Paulo.

O titã Sérgio Britto leva à TV Brasil em setembro uma série baseada nas canções do exílio, produção da Interface Filmes.

O Discovery Kids elegeu seus tipos mais populares, Peppa e Doki, para apresentar a nova personagem do canal: a menina Luna, do Show da Luna, produção brasileira da TV Pinguim, que estreia em outubro, na Semana da Criança.

E a brasileirinha Luna chegará aos Estados Unidos antes de desembarcar aqui. A série estreia dia 16 no canal Sprout, da NBC.

A Câmara dos Deputados de Brasília foi redesenhada em Paulínia, onde ocupa um cenário de 600 metros quadrados. É obra para Politicamente Incorreto, série de Danilo Gentili para o canal FX.