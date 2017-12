TV paga se aproxima da Globo em ibope

Por razões jurídicas, Assunto de Família, série que estreia quarta-feira que vem no GNT, foi rebatizada como Questão de Família.

Passaporte. Licenciada para 11 países, Flor do Caribe, novela de Walther Negrão, é um dos títulos que a Globo leva na bagagem para Cannes, semana que vem, quando ocorre mais uma MIPTV, feira de audiovisual mundial.

Passaporte 2. A Globo também leva ao MIPTV as novelas Lado a Lado, vencedora do Emmy e dona de temáticas universais, Salve Jorge e as séries O Brado Retumbante, que foi finalista ao Emmy, além de Serra Pelada.

Gilberto Braga falou ao canal Viva sobre Dancin’Days, novela que estreia lá na segunda-feira, à 0 h: "Já pensei em fazer um remake. Mas agora desisti. Meu melhor amigo é o Silvio de Abreu. Gosto muito da novela dele, Guerra dos Sexos, e o remake não teve a repercussão que a gente esperava. E eu acho o resultado muito bom, mas o público não acha. Então, resolvi que não faço mais remake. Porque damos sorte de fazer um negócio que agrada (...) Tenho medo de não dar essa sorte de novo, a segunda vez."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Evita, Cher, Madonna, Elis e Elza Soares são algumas das divas que Samantha Schmütz vestirá, da caracterização à coreografia, sem economizar no figurino, em Não Tá Fácil Pra Ninguém, nova série do Multishow. Estreia dia 11.

Amém. A TV Cultura dedica especial atenção ao decreto de canonização do Beato José de Anchieta, que dá nome a sua fundação. A assinatura do Papa Francisco no Vaticano, esperada para hoje, será retratada no Jornal da Cultura.

Amém 2. No domingo, a Cultura transmite ao vivo, a partir das 11 h, a missa em tributo ao novo santo, celebrada na Catedral da Sé pelo Arcebispo Dom Odilo Scherer, com participação de Agnaldo Rayol.