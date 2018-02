TV paga rouba mais público do horário político à noite O público da faixa noturna tem menos paciência para o horário político. Pelo menos é isso que aponta a pesquisa do Ibope na TV paga logo na primeira semana de horário eleitoral gratuito. Segundo o levantamento, a migração para os canais pagos na primeira semana de horário político, do dia17 a 21 de agosto, em comparação a semana anterior, de 10 a 14 de agosto, foi maior das 20h30 às 21h20, destinada ao horário político à noite. Nesta faixa, a TV paga teve um aumento de 67% de audiência. Na faixa da tarde, das 13h às13h50, quando vai ao ar a primeira exibição do horário político, a TV paga teve um crescimento de 54% de sua audiência. Em contrapartida, a mesma pesquisa aponta que durante a primeira semana do horário político noturno, o número de TVs ligadas caiu 15% em relação a semana anterior, menos do que na hora do almoço, que despencou 23% na faixa do horário eleitoral. Na média/dia, somando 24 horas de programação, na primeira semana de horário político os canais pagos tiveram um aumento de 9% de sua audiência. Entre os canais por assinatura mais assistidos durante o horário político vespertino estão Sportv, Disney Channel, Discovery Kids, Cartoon Network e TNT. Na faixa noturna, o Sportv segue na liderança, seguido pelos infantis e canais de notícias como Globo News.