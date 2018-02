TV paga resiste a regra imposta para reprises

Por falar na trilha de Além do Horizonte, a atriz Luciana Paes, intérprete de Ana Selma, teve aulas de "brega" com Marcelo Granjeiro para lançar a moda do "treme treme", ritmo nascido no Pará, em Tapiré, cidade fictícia da novela das 7.

Alô, advogados com clientela feita de produtoras independentes, programadoras e operadoras de TV paga: a diretora da Ancine Rosana Alcântara falará sobre um "novo cenário para a regulação de conteúdos" no dia 4, no Centro Brasileiro Britânico, durante a 27ª edição do Seminário ABDTIC, realizado pela Associação Brasileira de Direito da Tecnologia da Informação e das Comunicações.

Tem mais. A discussão passará também por serviços de conteúdos sob demanda. Lá estarão ainda José Gonçalves Neto, da GVT, José Francisco de Araújo Lima, das Organizações Globo, e Gilberto Sotto Mayor, da Net Serviços.

A Record grava hoje, em Santana do Parnaíba, o especial de fim de ano Casamento Blindado, adaptação do livro de Renato e Cristiane Cardoso. A direção é de Del Rangel e o elenco conta com Pérola Faria, Ricky Tavares, Guilherme Berenguer, Roger Gobeth, Renata Domingues, Adriana Garambone e Luiza Tomé. No ar, dia 17 de dezembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes prevista para fim de janeiro, a estreia de Em Família, novela de Manoel Carlos para as 9 da noite, na Globo, deve estrear só em fevereiro. O elenco da terceira fase começa a gravar em janeiro.

Assim, Walcyr Carrasco tem mais de dois meses de Amor à Vida pela frente, tendo queimado já boa parte dos principais cartuchos lançados lá no início da trama.

Zeca Camargo e Paolla Oliveira se divertem com os movimentos que fazem do corpo, a percussão do arranjo da vez para a tradicional Um Novo Tempo, hit de fim de ano da Globo. Gravadas há duas semanas, as cenas entram no ar domingo, durante o Fantástico.

Embora o presidente da Ancine, Manoel Rangel, já tenha se manifestado sobre a eventual necessidade de impor limites para as reprises na TV paga, o setor procura demonstrar que os canais são os maiores interessados em não reprisar aquilo que já não teria mais audiência. Profissionais de programadoras, em especial, argumentam que não há regra capaz de atender a todo tipo de conteúdo. Um programa infantil não só tem fôlego para ser reprisado por mais tempo, como tem na reapresentação uma das demandas de seu público. Outro exemplo é Tropa de Elite, filme reprisado à exaustão e, ainda assim, capaz de render ibope, o que não ocorre com outros.

Barbatuques