TV paga não tem vaga para canais até 2015

O canal +Globosat ganhará novo nome e foco mais definido em 2014. Criado para abrigar as produções em HD dos canais Globosat, tendo sido inclusive o primeiro canal em alta definição do País, ele se multiplicou no SD e ainda funciona como curinga da programadora, mas a ideia é dar a ele uma cara mais segmentada e uma marca com batismo próprio.

Chamado insistentemente pelo nome de seu irmão, Chitãozinho, por outros presentes na plateia do Sai de Baixo, o cantor Xororó não se acanhou, e bem que riu, quando Vavá/Luís Gustavo disse que estava "mais apertado do que saco de cantor sertanejo". Foi na primeira gravação da volta do programa, anteontem, no Teatro Procópio Ferreira.

Astrid Fontenelle voltou a frequentar o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Mesmo dando expediente como âncora do Saia Justa, ela grava agora a 5ª temporada do Chegadas e Partidas para o GNT.

Por falar em GNT, é um comedor compulsivo de 10 anos o paciente que aguarda pelo psiquiatra vivido por Zécarlos Machado às quintas-feiras, na 2ª temporada de Sessão de Terapia. O garoto é Derick Leoufle, filho do casal vivido por Mariana Lima e André Frateschi na 1ª temporada.

Sessão de Terapia 2 estreia dia 7 de outubro, na faixa das 22h30.

Dinheiro não é problema. Essa foi a tônica do 14º Fórum Brasil de Televisão, que acabou ontem, em São Paulo. Produtoras e programadoras agora cobram aceleração na aprovação de projetos para a TV, tendo em vista que a Ancine dispõe este ano de R$ 830 milhões.

Dinheiro há 2. A falta de mão de obra e o custo de equipamentos e de produção no Brasil continuam na pauta de queixas do mercado. O Senac aproveitou o Fórum para distribuir folders com os vários cursos voltados para o audiovisual.

Pe Lanza, vocalista do Restart, aparece de surpresa no Festival de Música do Prédio Azul para fazer um show com a banda dos Detetives do Prédio Azul. É cena especial para a 3ª temporada da série, produção da Conspiração, que estreia dia 17, no Gloob.