TV paga muda maneira de fazer anúncios

Para evitar que o público mude de canal durante o intervalo, canais de TV paga criaram departamentos para recriar os comerciais e deixá-los mais parecidos com os programas que eles interrompem. A ideia, que já está no ar em emissoras como Warner, Space e Fox, é incorporar elementos de cada produção à publicidade. Em alguns casos, cenários de séries são reproduzidos e lá são inseridos os produtos a serem vendidos. Em outros, os personagens surgem em uma situação em que se referem ao produto, em vez de uma ação de merchandising no próprio programa. Tudo depende do contrato que os canais têm com os estúdios e produtores.

é tema constante nos corredores da Record. Os funcionários da emissora brincam dizendo que a loira chegará voando à sede do canal, na Barra Funda, no dia 5 de fevereiro, quando a nova programação será anunciada em um evento.

Até a tarde de ontem, ela permanecia na Globo. Entretanto, o papo na Record é que só falta ela assinar o contrato para mudar de emprego.

Eternamente lembrado como o Mocotó de Malhação, André Marques vai reviver o personagem, porém com outras nuances, na nova temporada do Tá No Ar, em fevereiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um quadro do humorístico vai reproduzir Malhação em diferentes épocas da história. Mocotó surgirá nas versões Mocotovius e Mocotello, respectivamente na Roma Antiga e na Itália Renascentista. Este ano, a novela adolescente vai completar duas décadas no ar.

Para prestigiar as colegas Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Suzana Pires, atores, autores e diretores da Globo participarão de uma sessão do filme Loucas para Casar no Projac, na semana que vem. Vai haver até debate com a plateia.

Visto novamente no Hoje em Dia, cujos apresentadores foram trocados, Edu Guedes foi apenas cumprir o contrato de ações de merchandising. O chef não está de volta ao elenco do programa.

Com transmissão simultânea para EUA e Reino Unido, a MTV exibirá ao vivo o especial Storytellers Live como o cantor Ed Sheeran no dia 24 de janeiro, às 22 horas. Ele estará no palco em Dublin. É a primeira vez que o programa passa em tempo real no Brasil.

Após um ano em Portugal, onde fez a novela Belmonte, a atriz Graziela Schmitt voltou ao Brasil para rodar o longa Limpe Antes Que Manche o Carpete, de Jô Bilac.

O último ataque