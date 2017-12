TV paga já tem 25% das TVs ligadas à noite Tratados pelo Ibope como Outros Canais (OCN), os canais pagos foram o segmento com maior crescimento de audiência entre maio de 2013 e maio de 2014. Só na faixa nobre, das 18 h à 0 h, o avanço no período foi de 38% - ou de 10,1 pontos em maio de 2013 para 14 pontos em maio passado. No universo de televisores ligados, os OCN abocanham hoje uma fatia de 25% do Painel Nacional de TV (PNT) no primetime, o que endossa que a TV por assinatura bem já se faz notar além do eixo Sul-maravilha. Os dados são da pesquisa voltada para os canais abertos, e não a partir da mostra de pay TV, em 15 regiões do Brasil. Já legendados para o espanhol e o inglês, os vídeos do Porta dos Fundos na internet ganharão agora legendas em francês e alemão. Os hits da web entrarão na programação da FOX este ano, no original, claro. E tem tom policial, ligeiramente de suspense, a segunda série que o Porta dos Fundos produzirá para o YouTube, com quatro episódios, no mesmo ritmo de Viral. O Multishow contava com Fábio Porchat para participar de seis episódios da 2ª temporada do Vai Que Cola, mas o ator renegociou sua safra e reduziu a cota para dois episódios, em razão de uma agenda repleta. A Record fez as contas e concluiu que o Programa da Sabrina acrescentou 13% de audiência à emissora no seu horário de exibição - das 20h30 às 23h, no sábado: foi de 6,9 pontos para 7,8 , segundo comparação entre o saldo da faixa nos seis sábados anteriores à sua estreia e a soma das seis primeiras edições do título. A vaga, antes, era ocupada por filmes. Por falar em Ibope, o amistoso da seleção, ontem, contra a Sérvia, rendeu prévia de 25,2 pontos à Globo na Grande São Paulo. O crescimento de audiência foi de 11,5 pontos, ou 84%, considerando os índices registrados no horário nas últimas quatro sextas-feiras. Durante o jogo de ontem, aliás, a Record se contentou com 4,7 pontos, o SBT teve 3,4 e a Band, que não exibiu a partida, 2,5. O resultado de Brasil X Sérvia dá um indício da esperança que a Copa representa para a Globo na política estratégica de resgatar os pontos perdidos no Ibope do ano. Com a diferença de que a Band há de fragmentar um pouco esse bolo a partir de quinta-feira. Em tempo: cada ponto no Ibope vale 65 mil lares em São Paulo. Alô, comunidade: Luciano Huck sai de bicicleta e megafone em pleno sertão baiano para convocar a população a participar de mutirão para o quadro Um Por Todos, Todos Por Um. A cena foi em Flamengo, município baiano de 1.200 pessoas, e vai ao ar no Caldeirão de hoje.