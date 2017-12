TV paga exibe Garota, Interrompida, com Angelina Jolie

Há sete anos, a Jolie Angelina ainda não era uma estrela. Filha de Jon Voight, seus lábios carnudos ainda não haviam feito dela a mulher mais sexy do mundo. Angelina começou a firmar-se com Garota, Interrompida, de James Mangold, que passa às 19h45 no Cinemax. O filme feito para celebrar Winona Ryder terminou projetando Angelina para a fama quando ela recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. A história é real e narra a experiência de uma garota que, nos anos 60, é internada num instituto psiquiátrico. Face às perturbações das demais internas, ela se considera "normal", mas a verdade é que atentou contra a própria vida. Por quê? Winona, na época, enfrentava os problemas decorrentes da cleptomania. Pega roubando em lojas de departamentos, o caso fez sensação na mídia. Pavimentou o caminho para a personagem que interpreta. Mas é Angelina Jolie quem rouba a cena, como a interna rebelde. Agora casada com Brad Pitt, ela forma com o marido o casal considerado 20 de Hollywood na atualidade. Os dois fizeram o circo no Festival de Cannes deste ano, em maio. Angelina virou uma top star. Garota, Interrompida é do tempo em que estava mais interessada em ser reconhecida como atriz.