TV paga exibe Crash - Estranhos Prazeres, de Cronenberg

David Cronenberg consolidou-se como um dos diretores mais cultuados da atualidade. Tem algo de outro David, o Lynch. Apesar de todas as diferenças de estilo, ambos adoram uma bizarrice. Cronenberg assina Crash - Estranhos Prazeres, que passa às 22 horas no Max Prime Emotion. O filme interpretado por James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Rossana Arquette e Deborah Kara Unger baseia-se no livro de J.G. Ballard sobre gente alienada que se excita, sexualmente, com acidentes de carros. Por meio desses personagens doentes, Cronenberg discute não apenas a doença social, mas desenvolve seu tema preferido - as mudanças que as pessoas operam em seus corpos. E que as transformam em aberrações aos olhos de seus semelhantes.