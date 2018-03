TV* O JOGO VIROU

Quem fica revoltado com os sustos dados em desavisados nas pegadinhas do SBT, vai sentir um gostinho de vingança a partir da próxima segunda, às 22h45, quando estreia no canal o Amigos da Onça, atração em que um grupo de quatro humoristas passará por situações constrangedoras em um ambiente com câmeras escondidas.

No programa, versão brasileira do formato americano Impractical Jokers, Murilo Gun, Allan Benatti, Edú Nunes e Marco Zenni se revezarão em desafios, em que um deles permanece em contato com as 'vítimas' com um ponto eletrônico no ouvido, enquanto os outros três ficam em uma sala em que veem todas as imagens e dão ordens ao humorista em campo. Eles terão de se passar por atendentes de balcão que atendem aos pedidos cantando ópera ou se fingir de padeiros que, antes de entregar o pão ao cliente, colocam um na boca. Quem se recusar a participar ou não tiver êxito na prova, deixa de ganhar um ponto. O ator que tiver a pior pontuação ao final de cada edição terá de pagar um mico em público.

O perdedor será levado a um lugar desconhecido e, só quando estiver diante das pessoas, ele saberá o que deve fazer. "Como eles são amigos, conhecem os pontos fracos de cada um", explica o diretor Denis Salles.

Gravado totalmente fora dos estúdios da emissora, o humorístico exige um esforço de produção. "Dois dias antes, há a montagem das câmeras, que mostram a cena de todos os ângulos", detalha Salles. Por enquanto, o elenco, egresso de espetáculos de stand-up comedy e de vídeos que fizeram sucesso na internet, deve passar despercebido pelas pessoas nas ruas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As pegadinhas recentes do SBT, como a menina fantasma que surgia em um elevador, deixando a vítima aterrorizada, dividiram opiniões, Segundo Salles, o Amigos da Onça terá foco nos humoristas. "A cara da vítima não aparece. Não existe constrangimento", garante.

Sem Intervalo. A colunista Cristina Padiglione está em férias.