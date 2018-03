TV* MPB TIPO EXPORTAÇÃO

Muito além de Carmen Miranda, da Aquarela do Brasil e da Garota de Ipanema, a música brasileira cruzou os ares e mares uma infinidade de vezes a ponto de, como a História comprova, influenciar o jazz, o pop e a música eletrônica. Esse movimento, que evoluiu do samba, do baião e da bossa nova até a Tropicália, o samba-reggae do Olodum e o funk carioca nas pistas, gerou um excelente documentário - Beyond Ipanema, de 2009 -, que do cinema virou série de televisão. O primeiro episódio, O Que é Que o Brasil Tem?, vai ao ar no domingo às 21h30, no Canal Brasil, com destaque para uma escola de samba criada no Harlem, bairro fundamental de Nova York para a música negra mundial. O segundo tem por título O Brasil Remixado.

Realizada por dois brasileiros que vivem em Nova York, o jornalista Guto Barra e o produtor Béco Dranoff, Beyond Ipanema - Ondas Brasileiras na Música Global terá 13 episódios, com a maior parte do material produzida especialmente para a série. "Havia uma necessidade de continuar acompanhando a história da música brasileira fora do País, já que ela continua sempre evoluindo e se transformando", diz Barra.

Stan Getz, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Paul Simon, Beck, David Byrne e John Pizzarelli são apenas alguns nomes, além de vários DJs, que vieram beber da fonte brasuca. Há curiosas imagens de filmes antigos e depoimentos de vários nomes importantes, entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Wayne Shorter, Bebel Gilberto, Flora Purim, Marcos Valle e o caetanófilo Devendra Banhart.

"Demos uma grande atualizada em vários aspectos e nos aprofundamos em vários assuntos", diz Dranoff. Ao documentário do cinema foram adicionadas várias entrevistas feitas em 2012. "Dedicamos episódios inteiros à MPB em Londres e no Japão - o que não tínhamos antes."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como no filme, Barra diz que eles foram atrás de "histórias curiosas e mini-cenas que são relevantes em Nova York e que talvez não sejam tão conhecidas no Brasil". "Em um dos episódios mostramos a Zuzuka Poderosa, uma artista que começou fazendo funk por aqui e agora tem uma mistura muito interessante que se encaixa na tendência de guetto-tech", conta.

A série mostra também uma banda de maracatu em que a maioria dos integrantes é americana, um grupo de choro do Brooklyn, formado por um indiano, um australiano, um americano e um brasileiro. "A ideia é mostrar que hoje não importa ter uma grande gravadora ou verba de marketing gigantesca. Várias cenas independentes conseguem ter impacto, à sua maneira."