TV móvel já é real para 92% dos assinantes

The Newsroom, série em torno de um âncora da TV americana e que tem pautado a conversa de muita gente nos EUA, chega ao Brasil no dia 5 de agosto. É da HBO. Em foco, uma redação de TV na era das redes sociais.

A Record informa que conseguiu, do Comitê Olímpico Internacional, que os canais sem direito de transmissão desta Olimpíada possam usar 6 minutos diários de imagens, agora em blocos de até 3 minutos - o limite anterior era de 2 minutos. Basta exibir na tela os créditos da Record.

Alcoólatra, eu? A maior dificuldade da produção do Intervenção, versão nacional do programa do A&E, que promove internação de dependentes de toda espécie, foi encontrar personagens que assumissem sua dependência alcoólica. O diagnóstico da equipe é que, no Brasil, muitos acham que bebem só socialmente.

A produção do Intervenção pesquisou mais de cem casos no eixo Rio-São Paulo, até chegar a oito personagens. O programa estreia no dia 1º.

A O2 Filmes, de Fernando Meirelles, produz dois títulos para a Fox: 360, doc reality em que temas polêmicos são vistos por diferentes agentes, em seis episódios, sob direção de Marcelo Machado, e Contos do Edgar, dirigido por Pedro Morelli, também em seis episódios.

Gilberto Braga diz à coluna que não há ainda previsão para o início da produção do remake brasileiro de Dancin'Days, novela sua de 79.

Carminha/Adriana Esteves foi ao chão para fazer faxina e Avenida Brasil repetiu anteontem o recorde de 45 pontos em São Paulo, alcançados na véspera pela novela das 9.

É ABTA, claro, e não Abert, como cá foi publicado ontem, a sigla da Associação Brasileira de TV por Assinatura. Abert é a associação de emissoras de rádio e TV aberta.

Maria Adelaide Amaral fecha a série com autores promovida por Sarah Oliveira no Viva Voz. E diz que o grande trunfo do escritor é transformar sua miséria pessoal numa obra que vai mobilizar emoção nas pessoas. "É uma maneira de transformar chumbo em ouro. Os verdadeiros alquimistas são os escritores." No ar sexta, às 21h30.

"Olha lá, chegou a classe C ascendente"Verônica/Débora Bloch, ao ver Monalisa/Heloísa Perissé e Hiran/Bruno Gissoni em sua casa, anteontem, em Avenida Brasil.