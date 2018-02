TV móvel é mais consumida na 4ª feira, dia de futebol, aponta Ibope Os dados ainda não são oficiais, pois fazem parte dos primeiros testes do segmento no Brasil, mas os primeiros resultados do painel teste de monitoramento de TV digital no celular, realizado pelo Ibope Media Lab, revelam que as terças e as quartas-feiras são os dias da semana em que a telinha móvel é mais consumida. O Estado teve acesso às informações com exclusividade. Os picos de acesso à TV digital no celular pelos participantes da mostra experimental ocorreram exatamente às quartas feiras, dias de transmissão de jogos de futebol.