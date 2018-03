TV* JOGO DO AMOR

IAN SPELLING , THE NEW YORK TIMES , O Estado de S.Paulo

Elena e Stefan separados? Por enquanto. Damon e Elena juntos? Finalmente? Mesmo? Talvez sim... talvez não. Afinal, isto é The Vampire Diaries.

"Damon, finalmente, tem a garota", diz Ian Somerhalder, que interpreta Damon, enquanto Nina Dobrev faz Elena/Katherina e Paul Wesley faz Stefan. "Ela é uma vampira agora, e ele curte de verdade estar com ela. A ironia é que, de repente, eles descobrem que isto pode não ser real. (Nem) ele nem Stefan dormirão à noite até saberem se isto é ou não é um verdadeiro amor.

"Em matéria de complicar a vida, de diferença de idade nas relações amorosas, caramba", diz Somerhalder, rindo. "Ele tem 172 anos e ela 18. Não creio que tenham muitas referências sociais ou culturais comuns. Então, teremos de ver o que acontece."

Nos EUA, The Vampire Diaries está no meio de sua quarta temporada na rede CW. No Brasil, o canal Warner exibe a terceira temporada neste mês. Elena, Stefan e seu irmão Damon continuam a formar um dos triângulos amorosos mais sensuais da TV. Damon e Stefan amam Elena, a humana que só recentemente se tornou vampira. Elena namorava Stefan, mas alguns episódios atrás - em O Guardião de Meu Irmão - eles romperam e ela fez amor com Damon pela primeira vez.

Entretanto, o comentário de Somerhalder sobre o seu amor possivelmente não ser real refere-se à sugestão em alguns círculos de fãs de que Elena foi gerada por Damon, e eles podem estar tomando o poderoso laço paternal pelo sofrimento amoroso. Os desdobramentos mais recentes deixaram os fãs perplexos, e há uma química entre Somerhalder e Drobev - que estão namorando na vida real, embora nenhum dos dois fale publicamente sobre o romance fora da tela.

Tudo isso resultou numa série que continua poderosa como história, como assunto de bate-papos, e nos índices de audiência. Cerca de 3 milhões de pessoas assistiram a cada episódio em 2012, significativamente mais do que a série atraiu perto do fim da terceira temporada. " Os escritores estão dando duro para evitar as armadilhas. Eu só espero que dure", deseja o ator. O último episódio. exibido em dezembro, teve duração de uma hora.

"Eles se meteram em uma situação muito complicada", diz Somerhalder. "É desta ironia que eu estava falando. Se ele encontrar aquela cura e o vampirismo de Elena desaparecer, será que os sentimentos desaparecerão também?"/ TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK