TV Gazeta entra no páreo eleitoral Além de Globo e Bandeirantes, a TV Gazeta entra no páreo eleitoral disputando vaga nas agendas dos candidatos aos governos federal e estadual (São Paulo). Em reunião com os representantes dos candidatos, a emissora agendou para 9 de agosto um debate estadual e para 13 de setembro um embate rumo à presidência. Como a ausência de um ou outro candidato não fere a lei eleitoral, os debates ocorrerão, segundo a Gazeta, de qualquer forma. A mediação será de Maria Lydia - que nesta segunda-feira estréia novo cenário no Jornal da Gazeta.