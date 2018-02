TV everywhere: Telecine sai na frente da HBO O grupo Telecine anuncia para a próxima semana o lançamento de sua plataforma de TV Everywhere, modalidade que, como o nome indica, permitirá aos assinantes do canal assistir onde e como quiser aos mais de 1.500 filmes do acervo do grupo. O serviço atropela as previsões da concorrência, que prometia para o início deste ano o lançamento de algo semelhante: o Go, plataforma Everywhere dos canais HBO, ainda não tem previsão de chegar ao País. Enquanto isso, a HBO, que se apresenta como canal premium, continua resistindo em negociar seus programas com outros operadores de Video Por Demanda, como o Now, da Net, ou a Netflix, locadora virtual.