TV estatal cubana vai exibir séries dos EUA Cuba vai transmitir as séries de televisão norte-americanas Os Sopranos e Grey''s Anatomy a partir desta semana, informou o jornal Juventud Rebelde. As duas atrações passarão a integrar a grade da televisão estatal, cuja direção declarou, segundo o jornal, que as novas ofertas demonstram ?o rigor na seleção de dramas de elevada qualidade ética e apresentação poderosa? da emissora. Outras séries americanas, como House, Friends e CSI, também já chegaram à ilha caribenha. As informações são do Jornal da Tarde