TV Estadão exibe Lobão ao vivo e debates

A TV Estadão, área de vídeos do portal estadao.com.br, exibe programação para todos os gostos nos próximos dias. Os destaques começam no domingo, 26, com a transmissão ao vivo de um show do Lobão em São Paulo. O artista, que participa do evento Grandes Encontros, promovido pela Rádio Eldorado, apresenta seus maiores sucessos e canções do disco Acústico MTV no palco do Shopping Anália Franco, a partir das 12h30. O internauta poderá enviar comentários sobre o show e acessar material exclusivo, como entrevistas, áudios, fotos e críticas sobre o polêmico roqueiro carioca. Na segunda-feira, 27, o tema é o foro privilegiado para autoridades. O jornalista Roberto Godoy, de O Estado de S. Paulo, será o mediador de um debate entre Rodrigo César Rebello Pinho, procurador-geral de Justiça de São Paulo, e o advogado criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira. O procurador-geral é contra a concessão do benefício às autoridades - embora o privilégio também seja desfrutado pelos promotores de Justiça. Recente pesquisa realizada internamente nas promotorias mostra que quase 90% dos promotores consideram importante o foro para a própria categoria. O criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira, defensor de políticos, empresários e juízes que são alvos de investigações federais, é de linha contrária à do Ministério Público quando o tema é a prerrogativa de foro. O debate será exibido ao vivo, a partir das 15h, diretamente do estúdio da redação do Estadão. Outro destaque que estará disponível na internet a partir de segunda-feira é o programa Um Olhar Feminino Sobre o Irã, com Adriana Carranca. A jornalista relata detalhes e curiosidades sobre sua viagem ao Oriente Médio num vídeo que complementa o caderno especial sobre o tema, que sairá encartado na edição de segunda-feira do jornal O Estado de S. Paulo. Na quarta-feira, 29, a partir das 19h30, mais um debate: Responsabilidade e Conteúdo Digital vai discutir o papel dos blogs e da credibilidade jornalística na internet. A mesa redonda, exibida ao vivo no portal e com presença de uma platéia de 100 pessoas, contará com a participação Paulo Lima, fundador e editor da Trip Editora, como moderador; João Livi, diretor de Criação da Talent; Gilson Schwartz, professor da ECA - USP, responsável pela Cidade do Conhecimento; Pedro Dória, editor-executivo do Estadão; Marcelo Salles Gomes, diretor de Núcleo Digital do Meio & Mensagem; CarlosMerigo, do blog Brainstorm#9; Bruna Calheiros, do Blog Hiperativo & Sedentário; Osvaldo Barbosa de Oliveira, presidente do Interactive Advertising Bureau Brasil. Os internautas poderão participar enviando perguntas e comentários para o e-mail debate@estadao.com.br . Para assistir ao debate no WTC, em São Paulo, os interessados devem ligar para (11) 6972-1390 ou acessar o site estadao.com.br/mesaredonda. Após a exibição, os vídeos ficam disponíveis sob demanda no portal estadao.com.br .