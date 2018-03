TV ESTADÃO: Ensaio de uma nova orquestra

São poucas - e precisas - palavras. Enquanto ensaia o movimento lento da Sinfonia n.º 5 de Shostakovich, Marin Alsop prefere deixar a orquestra tocar solta, sem interrompê-la. Quando o faz, chamando os músicos pelo primeiro nome, corrige questões pontuais na interpretação - detalhes de articulação, tempo, equilíbrio. E não parece se incomodar quando precisa encerrar o ensaio para gravar em vídeo alguns trechos isolados da peça, que serão utilizados para ilustrar comentários que ela fará sobre a sinfonia no intervalo da transmissão via internet da apresentação da tarde de sábado.

A sinfonia de Shostakovich encerra um programa que terá ainda a estreia de Terra Brasilis, de Clarice Assad, fantasia sobre o Hino Nacional Brasileiro, e o Concerto para Piano e Orquestra n.º 22 de Mozart (solos do jovem e premiado pianista francês David Fray). Que tipo de combinação Alsop espera obter unindo no mesmo programa esses compositores? "É, acima de tudo, um programa de enormes contrastes", diz, em seu camarim, após o ensaio da tarde de terça-feira. "Não sabia que tipo de obra a Clarice pretendia escrever, ainda que, por conta do hino, imaginei que pudesse ter um caráter celebratório. Mas, no fim, ficou interessante transição dela para o Mozart. Sua peça tem cores muito bonitas e um componente clássico, que soa mozartiano, além de um senso de humor também característico de Mozart. Nesse sentido, o Shostakovich, repleto de contrastes, oferece um equilíbrio ao programa e leva a orquestra de um extremo a outro."

Dmitri Shostakovich (1906- 1975) tem sua obra marcada pela relação conturbada com o governo comunista, da execração pública à exaltação. Sua Sinfonia n.º 5 é do fim dos anos 30, período delicado para o compositor, que caíra em desgraça perante o partido por conta das ácidas críticas contidas na ópera Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk e do experimentalismo formal da Sinfonia n.º 4, obras estreadas pouco tempo antes. Sua Sinfonia n.º 5, assim, seria uma espécie de retorno à linguagem triunfalista exigida pelo regime stalinista - mas faz parte da complexidade da obra de Shostakovich que, mesmo nesses momentos, um forte teor crítico se deixe entrever.

Levando em consideração o tema da temporada deste ano, Música em Tempos de Guerra e Paz, em que medida Alsop acredita ser possível pensar na obra de Shostakovich de um ponto de vista puramente musical, independente do contexto político? "Quando levamos em consideração a obra de Beethoven, por exemplo, já não prestamos tanta atenção no contexto em que algumas peças foram escritas. Mas, com Shostakovich, é tudo tão recente, faz parte de nossa história imediata. Eu me pergunto como as pessoas vão ouvi-lo daqui a cem anos. De qualquer forma, conhecer o que estava em jogo na época da composição oferece um olhar interessante sobre a obra, em especial neste caso, em uma sinfonia que nasce no momento em que o autor precisa se reabilitar perante o regime. Ainda assim, acredito que mesmo sem saber nada sobre política, o ouvinte consegue perceber a ironia e o sarcasmo que fazem parte da sinfonia."

E como definir a relação de Sergei Prokofiev com o regime? "Para mim, a diferença entre os dois diz mais respeito ao tipo de pessoa que eles foram. Prokofiev teve uma infância idílica, feliz, foi mimado, teve de tudo, vivia em uma enorme propriedade no campo, tudo lhe foi oferecido desde cedo. E isso é algo que continuou durante toda sua vida. Ele sempre esperava que as pessoas o amassem, lhe dessem atenção - e essa foi sua motivação principal. Shostakovich era movido por uma perspectiva mais adulta, digamos assim, queria influenciar o mundo, salvar a si mesmo também, claro, mas a relação com as coisas era mais adulta. Não que Prokofiev fosse um crianção. Mas, naquele momento, nos anos 30, boa parte dos artistas já sabia o que se passava no país e queria ir embora, enquanto ele quis voltar. Achou que fosse ser tratado como um ídolo, como um herói. Essa é a diferença entre os dois."

Alsop atribui a escolha de Prokofiev como compositor a ser gravado em seu primeiro projeto com a Osesp a um "conjunto de fatores". "Não posso dizer honestamente que Prokofiev era o autor que queria especialmente gravar nesse momento. Mas o fato é que amo suas sinfonias e, com exceção da primeira e da quinta, elas não são muito tocadas, o que nos dá a oportunidade de abordar um repertório negligenciado. A Osesp também me parece um grupo bastante conectado com o seu mundo sonoro, o vocabulário inerente a essas peças. E, por fim, o selo Naxos estava interessado em lançar uma integral, ou seja, tudo pareceu se encaixar."

Papel. Alsop toca hoje, amanhã e sábado na Sala São Paulo; e, no domingo, às 11 horas, leva a Osesp ao Parque da Independência. Tudo isso, diz, tem como objetivo buscar um público mais amplo - seja no País, seja lá fora, com a transmissão do concerto de sábado pela internet. É este o seu papel como regente principal? Como define esta figura - e o modo como se transformou ao longo dos anos? "O mundo mudou tanto, mesmo que a música clássica não tenha mudado tanto assim (risos). Mas acredito que o papel de líder artística de uma orquestra importante como a Osesp tem a ver com ser embaixadora do grupo mundo afora. Precisamos ser parte do futuro, não do passado. A tecnologia, nesse sentido, é fundamental. Mas outras coisas também mudaram. Antigamente, esperava-se do maestro que passasse 30 semanas por ano com sua orquestra. Hoje, é importante que você saia, viaje o mundo. O que vou buscar é esse equilíbrio, me dedicando à Osesp e à minha carreira lá fora. Mas não tenha dúvida que o Brasil é uma prioridade para mim."