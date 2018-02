TV e Rádio Cultura querem ajuda de internautas na programação A Fundação Padre Anchieta lança na próxima segunda-feira um projeto para abrir os veículos de comunicação do grupo à colaboração de internautas. A iniciativa começa com a Rádio Cultura AM, que terá inicialmente parte de sua programação feita pelo público. O projeto, que poderá ser acessado através do site Radar Cultura ( www.radarcultura.com.br), faz parte da iniciativa da fundação em criar um ambiente digital para o público colaborar com a programação da rádio e, no futuro, da TV Cultura, informou a assessoria de imprensa fundação. "A idéia do projeto é, com o tempo, alcançar todas as mídias mantidas pela fundação, inclusive a TV", informou a assessoria. Nos primeiros meses, o conteúdo gerado por internautas, produtores e colaboradores da Rádio Cultura AM, que compartilharão as diversas seções do Radar Cultura, será utilizado como base da programação da emissora, por um período de pelo menos duas horas diárias, a partir das 20h. Aos poucos, a interatividade deve atingir toda a programação. "Com esse projeto (...) a Rádio Cultura AM pretende expandir a sua audiência, usando a Internet para melhorar a qualidade de recepção de seu sinal e dinamizar a sua relação com os ouvintes", afirma comunicado da fundação distribuído à imprensa. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)