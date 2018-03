TV dupla intrometida

Se diz o ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, Leo Jaime e Betty Lago não estão nem aí e querem mesmo é dar palpite no casamento alheio. Os dois colocarão o plano em ação a partir de quarta-feira, às 20 horas, quando estreia a segunda temporada de Detox do Amor, no GNT.

Desta vez, a dupla de apresentadores contará com o reforço de uma terapeuta, que atende os participantes até longe das câmeras. "O pessoa do canal falou que eu provocava pouco, que era muito bonzinho. Falei que precisava de um suporte clínico. Não dá para eu acender uma fogueira que não vou poder apagar", explica Leo Jaime.

No reality, oito casais ficam confinados em um hotel à beira da praia, em Búzios, no litoral fluminense, para discutir os problemas do casamento em meio a provas e encontros com a terapeuta. Quem conseguir 'desintoxicar' o relação ganha uma segunda lua de mel em Paris.

Betty Lago, que substituiu Patrícia Koslinski nesta temporada, fez questão de alfinetar os casais em meio às discussões. "Faz parte do jogo. Tem certos momentos em que eles precisam disso para impulsionar as brincadeiras. Nos momentos mais dramáticos, a pressão por si só comandava o jogo", avalia a atriz, que precisou se segurar para não cair na gargalhada com as tiradas de Leo Jaime. "A gente ria muito. Faltou o making of do reality. Acho que é realmente quando as situações mais hilárias aconteciam conosco como 'casal'. Não são apenas os participantes do reality que se inibem com as câmeras. Nós também. Pelo menos eu."

Leo Jaime diz que os casais não tiveram problemas em expor o relacionamento. "Não é gente querendo carreira artística. No primeiro programa, talvez tivesse um certo pudor, mas criaram confiança", defende. "Também me surpreendeu pela transparência de alguns casais em mostrar suas intimidades, e em determinados momentos, até esquecerem as câmeras, tal a necessidade de receberem uma ajuda real", completa Betty.

Ao ver os outros debaterem sobre a vida amorosa, Leo Jaime, casado há oito anos, também reviu atitudes em seu relacionamento. "No programa, as questões são universais. Servem até para quem está assistindo", analisa ele, que também fala sobre problemas do coração no Saia Justa, do GNT, e no Amor & Sexo, da Globo. "Não me sinto uma autoridade (no assunto). Sou alguém querendo conversar e refletir sobre isso e tenho oportunidade de falar na TV."

O cantor reclama que os homens, entre eles, não conversam sobre questões afetivas. "Às vezes, eles têm a postura de que já nasceram sabendo. É preciso entender que a DR (discussão do relacionamento) não é um bicho de sete cabeças. Ganhar discussão com mulher é difícil, não conheço ninguém que tenha conseguido", brinca.

Na competição, os casais têm de responder a perguntas como a quantidade de vezes que fazem sexo e relembrar detalhes do início da relação. Na convivência intensa, o clima esquentou. "Teve barraco entre homens e mulheres e entre os casais também. Mas ninguém perdeu a linha", minimiza o cantor.

Apesar das gravações à beira-mar, durante 17 dias consecutivos, a equipe não pôde aproveitar. "Fiquei morena nos braços e nas pernas. Nua estava uma belezura", diverte-se Betty, que encarou a jornada depois de tratar um câncer na vesícula, no ano passado. A atriz garante que a equipe foi cuidadosa. "Não faltou nada do que combinamos. Meus horários foram respeitados. O Leo também foi um darling comigo e se acomodou a tudo com humor e finesse", conta.

Por conta da doença, descoberta em uma cirurgia de emergência, Betty afirma que está mais cautelosa. "Mais cuidadosa com tudo. De alimentação a amizades. Rola uma limpeza geral! Só é ruim para o sujeito que se achava seu amigão e que dança sem saber por quê. Ou melhor, um dia ele descobre que nem era tão amigão assim, né?"

A atriz reconhece que foi negligente com a saúde. "Nós recebemos todos os sinais de que algo não está bem e, mesmo assim, continuamos porque tem mais uma novela para fazer, mais um programa para gravar, ou mais uma viagem imperdível. E a maioria das pessoas age dessa forma. Eu teria que ter retirado a vesícula há oito anos. Teria evitado tudo o que aconteceu comigo".