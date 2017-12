TV da Gente, canal de Netinho, chega a Salvador Ao completar um ano no ar em São Paulo, sem grandes avanços, o canal de Netinho de Paulo, TV da Gente, ganha novo alento ao chegar à Bahia, pelo canal 57 UHF. É nicho essencial para a causa negra a que se destina a emissora. E é na filiada de Salvador, com estréia anunciada para sábado, que Margareth Menezes grava novo programa para o canal. Até o final do mês, Netinho promete inaugurar as retransmissoras de Santa Catarina: Blumenau, Joinville, Florianópolis e Lages. Em São Paulo, também está no canal 300 da TVA Digital.