TV Cultura vai produzir 4 séries de animação Responsável por produções infantis bem-sucedidas, como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura decidiu investir em animação. O projeto Anima Brasil, que será feito com produtoras brasileiras em parceria com empresas canadenses, pretende desenvolver quatro séries para o público de 4 a 12 anos. Cada série terá 52 episódios de 11 minutos cada e deve começar a ser produzida em 2007. O projeto, que tem custo estimado eme R$ 25 milhões, será encabeçado no Brasil pelas produtoras 2D Lab, RDigital Mixer, TV Pingüim e Martinelli Filmes. A 2D Lab irá produzir o desenho Mitos do Mundo juntamente com a produtora canadense Gala Kids, responsável por sucessos como os DVDs do Cirque du Soleil e o desenho Caillou, exibido aqui por TV Cultura e Discovery Kids. Mitos do Mundo vai explicar às crianças como o mundo funciona, a diversidade de culturas e povos, por meio de músicas e costumes. A série Riff e Raff, da RDigital Mixer e da Cité - Amérique, vai falar da história de um velho aposentado que recebe a difícil missão de cuidar de seus netos adolescentes Riff e Raff. A TV Pingüim desenvolverá a série Magnitka, que terá a co-produção da Vivavision Group, do Canadá, e P&P, da França. A produtora, que já desenvolveu projetos para o Grupo Turner, detentora, entre outros canais, do Cartoon Network, desenvolverá o roteiro das amigas Meg e Alice, que têm uma relação intergaláctica. Já a Martinelli Filmes fará a continuidade do desenho Anabel, que vai ao ar pela TV Rá-Tim-Bum. Além da produção dos desenhos, a rede espera criar uma série de produtos licenciados com os novos personagens. De acordo com o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, a parceria com as empresas canadenses também amplia as chances de exportação dos produtos