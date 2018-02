TV Cultura terá série inédita do Peixonauta, com crianças em cena Série de animação feita originalmente para o Discovery Kids pela produtora TV Pinguim, Peixonauta ganhará uma outra série em novo formato na TV Cultura, a partir de outubro. Com safra inicial de 52 episódios de 25 minutos cada, o novo produto vai misturar animação e live action, ou seja, crianças em carne e osso, que irão visitar o Parque das Árvores Felizes, onde vivem o Peixonauta e seus amigos, o macaco Zico e a menina Marina. A cada programa, um tema relacionado ao meio ambiente será explorado, como na produção original.