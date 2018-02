TV Cultura tenta retomar a dramaturgia

A TV Cultura está tentando trazer de volta à grade atrações de dramaturgia produzidas na própria emissora. Entretanto, por causa da redução do repasse de verbas ao canal, as produções têm de recorrer à captação via Lei Rouanet. O projeto em andamento é o Senta Que Lá Vem Comédia - Comédia Universal, com textos de autores como Shakespeare, Molière e Chekhov. Com um orçamento próximo dos R$ 4 milhões, o programa terá 15 edições em que as peças serão gravadas em um teatro. Cada montagem vai ter dez sessões gratuitas e abertas ao público. Cada espetáculo manterá, em média, 15 atores em cena. Cerca de mil já estão cadastrados.

Para quem prevê que não terá paciência para ver os amigos debatendo o Big Brother Brasil nas redes sociais, foi lançado o aplicativo NoBBB, que bloqueia textos e postagens sobre o reality no Facebook. Por enquanto, o único navegador em que ele está disponível é Chrome.

Por falar no BBB, a estreia do reality teve queda de 6 pontos no Ibope em relação ao ano passado, quando marcou 31 pontos.

João Gordo, Paulinho Serra e Bruno Sutter se encontraram com os integrantes de Hermes e Renato, com quem trabalharam na antiga MTV Brasil. Os três gravaram participações na série de humor, prevista para estrear em julho no canal FX.

Com Mel Gibson e Harisson Ford, Os Mercenários 3 já está disponível no Telecine On Demand.

Na trilha da minissérie Felizes Para Sempre?, que estreia semana que vem, na Globo, estão músicas de Tom Zé, Morcheeba e uma composição sob encomenda de Antonio Pinto, filho do cartunista Ziraldo, que já esteve em filmes como Central do Brasil e Senhor das Armas.

Em Quem Ama Não Mata, série de 1982 que inspirou Felizes para Sempre?, a abertura era com Nana Caymmi. Agora, será com a violoncelista canadense Zoe Keating.

Diretor do quadro Hoje é Dia De..., do programa Como Será?, Lecuk Ishida fará sessão gratuita do documentário Sintonizah. Rodado no Maranhão, o longa codirigido por Willy Biondani faz uma conexão Brasil-Jamaica por meio do reggae. Será terça, às 20h, no CCSP.

Em edição especial, o canal Drinks do Mundo, do YouTube, lança hoje o primeiro vídeo sobre uma bebida nacional: caipirinha.

Rebatizada de Preciosa Perla, a novela Joia Rara estreia segunda-feira no canal Teledoce, no Uruguai.

Foi engano

Desorientada por causa do Alzheimer, Zuzu (Lucinha Lins) terá uma overdose ao tomar um remédio por engano no capítulo de hoje de Vitória, na Record. Renata (Maytê Piragibe), sua filha, ficará desesperada ao se deparar com a mãe desmaiada na cama.