TV Cultura tem novo Diretor de Jornalismo O jornalista Albino Castro é o novo Diretor de Jornalismo da TV Cultura. Castro já ocupou cargos de direção no SBT, por dez anos, e na TV Gazeta, por quatro anos. Lançou a Telemontecarlo, braço televisivo da TV Globo na Europa nos anos 80. Na mídia impressa, passou pelos jornais O Globo e Gazeta Mercantil e pela revista Veja, da Editora Abril. Castro vai começar na TV Cultura no próximo dia 10. Póla Galé, que ocupava o cargo, continuará fazendo parte da equipe de profissionais do Departamento de Jornalismo da emissora.