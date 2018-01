TV Cultura resgata acervo de Inezita Não tem data para acabar, na tela da TV Cultura, a série de homenagens a Inezita Barroso, morta aos 90 anos, na noite do último domingo. Hoje, às 20h, a emissora reprisa uma edição do Mosaicos, com Fernando Faro - A Arte de Inezita Barroso. Amanhã, tem mais Inezita com Faro, dessa vez em edição do histórico Ensaio, gravada em 1998. E na sexta, a emissora reprisa o último Roda Viva que a entrevistou, registrado em 2010, com exibição agendada para as 19h30. Até segunda ordem, o Viola Minha Viola, programa mais tradicional da TV brasileira nas manhãs de domingo, continuará a ser reprisado no mesmo horário.