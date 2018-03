TV Cultura prepara cobertura especial para a Flip

Graças ao patrocínio do Unibanco, Saraiva, Porto Seguro e Ipê, e a uma parceria inédita entre a TV Cultura e a direção da Festa Literária Internacional de Paraty, este ano a emissora vai montar na Flip uma tenda que servirá de sede aos estúdios dos seus programas. A determinação de cobrir o evento de forma especial veio de Paulo Markun, que ao assumir a presidência da Fundação Padre Anchieta determinou que a TV Cultura mudasse a cobertura da Flip, disse Hélio Goldstein, coordenador do Núcleo de Cultura e Artes Cênicas da TV Cultura. "O objetivo de uma TV pública passa por eventos como a Flip. É por isso que este ano a Cultura fará uma cobertura especial, inclusive com links ao vivo exibidos pelo Metrópolis", explica. Durante os cinco dias, alguns dos principais programas da TV Cultura - Roda Viva, Metrópolis, Vitrine, Entrelinhas, Planeta Cidade e telejornais cobrirão o evento e produzirão edições especiais que serão exibidas posteriormente pela emissora. A transmissão será feita em rede e todas as emissoras públicas devem receber a programação gerada pela Cultura de Paraty.