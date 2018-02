TV Cultura prepara canal pago de música

sentida na festa dos 45 anos da TV Cultura. O Castelo Rá-Tim-Bum, maior audiência que a emissora já teve até hoje, foi rememorado, no palco com as presenças de Luciano Amaral, o Pedrinho, Rosi Campos, a Morgana, e Serginho Mamberti, o Tio Vitor.

O Castelo Rá-Tim-Bum continua dando muito prestígio à história da TV Cultura, mas o elenco da série se queixa de nunca ter sido reconhecido à altura dessa fama no que diz respeito ao pagamento de direitos de imagem pelo licenciamento de produtos.

O primeiro longa-metragem do Porta dos Fundos já tem novo roteiro. A previsão para começar a ser rodado agora vale para março.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Extraoficial. Tem pronunciamento oficial na segunda-feira - na verdade, é só um anúncio de O Candidato Honesto, filme que estreia na quinta, dia 2, com Leandro Hassum, voz do comercial.

Extraoficial 2. A ação de O Candidato Honesto irá ao ar entre 20h30 e 21h, ao mesmo tempo, nos canais Telecine, Megapix, Fox, GNT, Multishow e SporTV. Só na Globo, em razão do horário político, entrará em intervalo do Jornal Nacional.

Águias da Cidade, produção da Mixer, endossa sua condição de franquia de sucesso no Discovery: a Ancine acaba de publicar aval para aprovação de orçamento da 3ª temporada da série, no valor de R$ 2.852.517,80.

As duas temporadas de Águias da Cidade foram feitas em São Paulo. O Discovery não esconde a vontade de ter uma temporada produzida no Rio, o que depende dos acertos com a polícia local.

Amanhã é dia de movimento no Shopping Iguatemi. No meio da tarde, Palmirinha dá o ar da graça na Livraria Cultura para lançar sua nova publicação, O Grande Livro da Palmirinha (Ed. Alaude).

Olá, classe! Marcelo Tas reviveu o adorado Professor Tibúrcio na festa dos 45 anos da TV Cultura, anteontem, no Teatro Bradesco, e honrou a selfie com Serginho Groisman no camarim. Tibúrcio arrancou gargalhadas da plateia: "A Laura Cardoso, eu peguei!", disse à atriz.