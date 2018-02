TV Cultura leva 'Pedro e Bianca' ao exterior

A Karnak, de André Abujamra, foi mais uma banda a gravar piloto com Rafinha Bastos para o Agora É Tarde. O humorista também havia gravado teste com Os Opalas, mas a Band ainda não decidiu por uma delas.

E Marco Gonçalves, que já passou pela Band no É Tudo Improviso, também está cotado para a nova equipe do Agora é Tarde, como repórter de externas. Até agora, apenas Gustavo Mendes, que fazia a Dilma no Casseta & Planeta, é nome certo.

O sucesso de Carrossel está longe de esgotar dividendos para o SBT. Derivado da novela, o seriado A Patrulha Salvadora já tem 26 episódios gravados, o que corresponde a duas temporadas. Por enquanto, a equipe tem aval para gravar pelo menos até o capítulo 46, totalizando quatro temporadas, com boas chances de levar a produção adiante.

Enquanto isso, uma versão de Carrossel em animação, ainda inédita, já tem seu áudio todo dublado pelo elenco. Os traços de cada personagem foram criados por discípulos de Mauricio de Sousa.

Outras novidades na programação do SBT serão anunciadas hoje, na sede da emissora, com aguardada presença de Daniela Beyrutti, a filha 3 de Silvio Santos, responsável pela direção artística da casa.

E, na contramão do SBT, que enxugou seu time de comentaristas, a Gazeta amplia o número de profissionais do ramo: egresso do SBT, José Nêumanne Pinto estreia hoje no Jornal da Gazeta. Na linha TV everywhere, o canal Esporte Interativo promove hoje a volta de Neymar ao Barcelona com sinal via internet - além da TV - por meio do Esporte Interativo Plus, que alcança também aparelhos móveis e é um dos aplicativos mais baixados de esporte da temporada.

Só dá ele. Homenageado pela Beija Flor, Boni recebe Thaís Araújo, Vanessa Riche e Teresa Cristina no barracão da escola de Nilópolis. O time faz parte da equipe da folia no canal Viva, que entra na festa pela primeira vez, com transmissão de São Paulo dia 2 e do Rio, dia 7.