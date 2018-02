TV Cultura lançará em março novo portal na web Com um investimento de R$ 1,75 milhão, a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, ganhará em março um novo portal, com 10 subportais, 50 sites e 50 homepages. A novidade abrigará também o novo canal de exibição de conteúdo na internet da emissora, o IPTVCultura (www.iptvcultura.com.br), lançado oficialmente esta semana, durante o evento de inovação tecnológica e entretenimento eletrônico, o Campus Party, em São Paulo. Com uma programação variada e conteúdo alinhado ao da TV, o IPTV Cultura é marcado por interatividade, com espaço também para bate-papo. Segundo o presidente da Fundação Padre Anchieta Paulo Markun, o canal faz parte de uma série de experimentos que a Cultura vem fazendo na web. ?Desde que o Roda Vida começou a ser interativo, já registrou cerca de 15 mil acessos?, conta Markun. ?Fizemos a mesma experiência no Vitrine e no Cambalhotas Especial. Este último registrou, em uma única manhã, 5 mil visitantes, de 17 países?, continua. ?Além disso, tivemos também a criação do Radar Cultura, que é uma plataforma interativa que orienta parte da programação da rádio AM.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.