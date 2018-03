TV Cultura exibe especial sobre a Revolução de 32 Nesta segunda-feira, 9, quando se comemora 75 anos do Movimento Constitucionalista, a TV Cultura exibe das 20 às 22 horas o programa especial Batalhas da Lei. O programa foi produzido recentemente em parceria com a Assembléia Legislativa de São Paulo. A proposta do Batalhas é relembrar o movimento nacional que culminou na Revolução de 32 e os 60 anos da reabertura da Assembléia Legislativa, fechada durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas. Dirigido por Nico Prado, o especial contará com um debate mediado pelo jornalista Heródoto Barbeiro e a participação, na platéia, de historiadores cientistas políticos, juristas e estudantes.