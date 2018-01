TV Cultura ensaiava volta de Vila Sésamo

Ainda sobre as dispensas na TV Cultura, alguns demitidos foram tratados como ocupantes de cargos de confiança e estão saindo sem receber direitos trabalhistas. Além disso, acordo da Justiça com o Sindicato dos Radialistas de São Paulo, cujo dissídio foi definido em 22 de maio, asseguraria a eles estabilidade de 90 dias.

100 mil downloads é a marca que o canal Gloob comemora em seu primeiro aniversário no ar, tendo cinco aplicativos gratuitos lançados para iOS e Android no período.

“Só na cabeça de gente doente é que pode passar uma ideia dessas”, diz Ney Matogrosso sobre a 'cura gay', na estreia do Gabi Quase Proibida, quarta-feira, no SBT.

Peças da Viúva Porcina e da sucateira Maria do Carmo estão no acervo pessoal que Regina Duarte doará nesta quarta-feira ao leilão beneficente das Casas André Luiz, da qual é madrinha. Regina apresentará o evento, no Memorial da América Latina, e leva ainda quadros de sua autoria.

Por falar em pintura, uma obra em aquarela, misturada à arte digital, dá o tom surrealista à abertura de Saramandaia, que estreia hoje, na Globo. A edição mescla ícones da trama, como o nariz nervoso de Zico Rosado/José Mayer.

Aliás, as chamadas de Saramandaia, com humor e informação, superam com larga vantagem a criatividade dos anúncios normalmente feitos para as novelas da casa.

Spock. Luigi Cani, atleta de paraquedismo e recordista mundial em queda livre, também conhecido como Homem Pássaro do Caldeirão do Huck, é o primeiro brasileiro a receber aval para registrar um voo comercial para o espaço, por meio da Cani.TV, sua produtora.

Spock 2. Cani foi convidado pela Space Expedition Corporation SXC - empresa holandesa de turismo espacial - para ser o embaixador da marca no Brasil. O voo parte no final de 2014 e Cani também intermediará a venda de tickets aqui. Quem se habilita à jornada?

Eliana liderava o número de comentários sobre TV no Twitter, no meio da tarde de ontem. O Melhor do Brasil, de Rodrigo Faro, vinha em 2º lugar, de acordo com o ranking do portal QualCanal.

Paulo Miklos e Luciana Gimenez dançam ao som de Moves Like Jagger, no palco do Paulo Miklos Show. Durante o encontro, no ar amanhã, às 22h, pela Mix TV, ela ganha do titã o livro Rock And Roll para Crianças, presente para o seu caçula, Lorenzo.