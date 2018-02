TV Cultura elege hoje novo presidente

Secretário estadual de Cultura de São Paulo entre 1995 e 2002, Mendonça se submeteu, há duas semanas, a uma sabatina pelos membros do conselho, ao lado do ex-secretário de municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil, postulante ao cargo de candidato. Como Calil não obteve as oito indicações mínimas do conselho para formalizar sua candidatura, Mendonça permaneceu candidato único, como de praxe ocorre no processo eleitoral ao cargo. Sayad fica no posto até 14 de junho.

Encabeçada pela TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta inclui ainda as rádios Cultura AM e Cultura FM, o canal infantil pago TV Rá-Tim-Bum e os canais TV Univesp e Multicultura, ambos acessados pelo espectro digital, em sinal aberto.

Em um cenário que aponta queda de audiência para a maioria dos canais abertos, a Cultura segue numa louvável contramão. Fechou o primeiro quadrimestre de 2013 com 20% de crescimento em relação ao ano de 2012 - foi de 1 ponto para 1,2 ponto (cada ponto equivale a 62 mil domicílios). E, ainda que não faça do ibope o seu mantra, de nada adianta promover um bom espetáculo se a plateia estiver vazia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.