TV: Chico Pinheiro volta a aparecer no SPTV 1

Renata trabalhará com as colaboradoras Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duba Elia, que trabalharam com Elizabeth Jhin em Escrito nas Estrelas, de 2010.

O SporTV, líder da TV paga no horário nobre (das 19h à 1h) em 2011, festeja outros resultados do Ibope: em 2011, de cada 100 pessoas ligadas em algum canal de esporte na TV paga, 82 estiveram em canais da SporTV. E das 100 principais audiências da TV por assinatura em 2011, 85 são dos canais SporTV.

Por fim, o SporTV2 foi o canal que mais cresceu em 2011 entre todos os da TV paga, com aumento de 40% em seu ibope total por dia.

É bom lembrar que, na média das 24 horas na TV paga, o Discovery Kids continua líder, seguido por Cartoon, SporTV, Disney e TNT.

Enquanto a HBO anuncia a estreia no Brasil da 2.ª temporada de The Big C para o dia 22, às 22 horas, nos EUA, o canal Showtime marcou a estreia da 3.ª temporada da série para 8 de abril.

No mesmo dia, estreiam nos EUA a 4.ª temporada de Nurse Jackie e o 2.º ano de The Borgias. / A.D.

"Cala a boca, sua desgraçada! Não é fácil ser capacho de uma megera." O submisso Crô (Marcelo Serrado) se levanta contra a patroa Tereza Cristina (Cristiane Torloni), anteontem, em Fina Estampa

Saudade do Chico Pinheiro na tela da Globo na hora do almoço? Pois o jornalista, que há quatro meses deixou a bancada do SPTV 1 e mudou-se para o Rio para assumir o Bom Dia Brasil, volta a São Paulo para gravar o Roda de Samba, quadro do SPTV 1 em que apresenta os sambas-enredo das 14 escolas do carnaval de São Paulo. Tradição no telejornal, a roda de samba acontece há anos, sempre comandada por Chico, um apaixonado pelo ritmo. Este ano, porém, o quadro - que vai ao ar aos sábados, a partir da semana que vem, até o dia 12 - será gravado, para caber na agenda do jornalista. Em dezembro, Chico gravou com metade das escolas, e a previsão é a de que ele volte à cidade dia 28, para gravar com o restante das agremiações e com o grupo Sampagode. / ALLINE DAUROIZ