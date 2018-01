TV Apoio retransmitirá Gazeta em Brasília Ronnie Von agora dá o ar da graça também em Brasília. Desde segunda-feira, a paulistana TV Gazeta aporta por lá por meio da TV Apoio, canal 43 UHF, que pertence à Fundação Educativa Apoio, presidida por Francisco Maia. O canal da Fundação Cásper Líbero fechou acordo de três anos com a Apoio e isso implicará a criação de uma sucursal da TV Gazeta no Distrito Federal. Em ano de eleições, não é uma iniciativa qualquer. A equipe da Gazeta em Brasília será enxutinha, com dez pessoas. A extensão do território também prevê a gravação de um ou outro programa por lá, em especial no caso do Em Questão, o debate semanal pilotado por Maria Lydia nas noites de sexta-feira no canal. Embora a Gazeta tenha no Estado de São Paulo o seu maior público, a emissora atinge hoje, entre retransmissoras e afiliadas, 260 municípios em dez Estados, incluindo Rio, Minas, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Seu sinal também é aberto no satélite, o que permite a captação por parabólicas do País todo, e é ainda distribuído via DirecTV no pacote básico.