TV abaixo as normas

DAVE ITZKOFF , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

CULTURA

1º Matinê Cultura 2

2º Planeta Terra 2

3º Os Sete Monstrinhos 2

SBT

1º Carrossel 12

2º Programa Silvio Santos 9

3º Programa do Ratinho 8

GLOBO

1º Salve Jorge 29

2º Cinema Especial 22

3º A Grande Família 22

RECORD

1º Tela Máxima Especial 8

2º Retrospectiva 8

3º Legendários 8

REDETV!

1º Operação de Risco

2º Tá Gravado 2

3º Mega Senha 2

GAZETA

1º Mulheres 2 1

2º Mulheres 3 1

3º Gazeta News 1

BANDEIRANTES

1º Polícia 24h7

2ª Pânico na Band 6

3º CQC 5

Como se as disputas amorosas ou os levantes sociais e econômicos do início dos anos 20 não fossem suficientes para agitar os salões de Downton Abbey, a série agora passa a ter em seu elenco mais um elemento desestabilizador: Martha Levinson, mãe de Cora, que chega da América com uma língua solta e um comportamento liberal pouco familiares ao universo aristocrata da filha. E, para viver o papel, ninguém menos do que a atriz Shirley MacLaine, que, aos 78 anos, fala, na entrevista a seguir, sobre a atração e o que chama de comédia metafísica.

Oi, é a sra. MacLaine?

Sim, um segundo, estou tentando aprender a mexer no meu novo iPhone. (Risos)

Ele é muito fácil de usar.

Não, não é. Mas eu sou.

Essa parece uma hora ideal para se falar da vida no começo do século 20...

Não é mesmo? Entrar naquele mundo, com aquelas pessoas que parecem viver de fato naquele universo. Eu não conhecia Downton Abbey. Aprendi sobre a série no cabeleireiro.

Sempre segue conselhos do seu cabeleireiro na hora de escolher que papéis vai fazer?

Não pedi exatamente um conselho. Mas todas as pessoas não falavam em outra coisa. Elas queriam saber quem seria a mãe de Cora, se ela era uma Rotschild, se era judia. E, de repente, meu agente me liga para falar do papel. Fui ver do que se tratava. E fiquei viciada.

O que lhe atraiu na série?

Julian (Fellowes, criador e produtor), talvez sem querer, esbarrou numa fórmula para televisão de qualidade na era da internet. Há cerca de 15 personagens e histórias paralelas, de forma que você não se chateia nunca.

Como é contracenar com Maggie Smith?

Filmamos certa vez em uma igreja, estávamos as duas arrumadas com nossas peles, esperando o dia todo nosso momento. Então, decidimos sentar e conversar sobre a vida, o mundo do cinema, nossos amantes. Foi divertidíssimo!

E quando compararam a lista de amantes, apareceram nomes em comum?

Não! Ela nunca disse nomes. Em entrevista coletiva, alguém perguntou a ela se nos conhecíamos há muito tempo. E eu disse: "Ah, claro, fomos amantes em uma outra vida". Não sei de onde veio isso!

E a sra. acredita mesmo nisso?

Não tenho a menor ideia.

Parece ter boas antenas para este tipo de experiência transcendental...

Sim, para a comédia metafísca...

Em uma série como essa, em que você habita um outro período de tempo, os cenários, os figurinos...

Não tinha a menor familiaridade, foi tudo estranho. Mas, no fundo, não temos como saber se estamos certos. Eu nem mesmo posso provar que estou viva. Pode ser tudo uma ilusão. É isso que me interessa: o que é a realidade?

A sra. se sente mais confortável sobre si mesma do que a maioria das pessoas?

Há vários motivos para me considerarem excêntrica.

E a sra. se incomoda de ser vista desta forma?

Só se há algum tipo de maldade por trás do comentário. Nesse momento, diria que o homem mais excêntrico que conheço é o general Petraeus. Quem admite um caso como aquele e depois se demite?

Acha que ele não deveria ter se demitido?

O general não deveria ter confessado nada nem largado seu posto. Deveria ter feito o que todo mundo faz: seguir com sua vida e se divertir. Talvez as pessoas não aceitem relações que fujam das normas. Eu não sei o que é norma.