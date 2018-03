TV* A MORTE LHES CAI BEM

Estar na hora errada no lugar errado é o lema dos personagens da segunda temporada de As Mais Estranhas Formas de Morrer, que estreia no Discovery no dia 10, às 20h40. Com dramatizações e efeitos especiais, a nova série mostra histórias de pessoas famosas e anônimas que morreram de maneira inusitada.

Uma das personalidades retratadas na atração é o ator Brandon Lee (1965-1993), filho de Bruce Lee (1940-1973), que morreu no set de filmagem de O Corvo, justamente na cena em que era baleado. Paramentado com uma saco de sangue falso, ele tomou um tiro de verdade, pois a arma usada na sequência estava carregada por causa do erro de um técnico.

Outra personalidade que teve seu fim incluído na série foi John Henry Bonham (1948-1980), ex-integrante do Led Zeppelin. Após uma animado noite com groupies e drogas, o músico morreu engasgado em seu quarto.

Há ainda relatos de anônimos que, apesar de fatais, soam engraçados pela maneira como são contados, como o caso de um animador de festas infantis. No caminho para uma comemoração, ele dirigia um caminhão onde estava um elefante inflável. O brinquedo começou a encher de ar sozinho e o profissional perdeu o controle do veículo.

Um brasileiro também está na atração, produzida nos EUA. Arthur de Souza Coelho instalou em seu carro um dispositivo de segurança que funcionava como uma cerca eletrificada, para evitar roubos. Ele, porém, se esqueceu de desligá-lo e morreu ao encostar no veículo.

Por tratar de situações reais, o programa intercala as dramatizações com depoimentos de médicos, engenheiros e outros técnicos de cada assunto, que dão explicações científicas para cada morte, em que também alertam o público para evitar que as histórias se repitam.

Uma das mais impressionantes, que vai ao ar no primeiro episódio, é o que aconteceu com a estudante norte-americana Jodie Lane. Ao passear com os cachorros na ruas de Nova York, ela e os animais morreram eletrocutados ao pisar em um bueiro. Um dos engenheiros explica que a fiação da cidade é tão antiga que os cabos se rompem e estão em constante movimento, provocando choques elétricos o tempo todo em diferentes pontos da ilha de Manhattan.

Os episódios são divididos por temas, como esportes, histórias de casais, situações de tarefas domésticas e casos de quando as pessoas estavam em férias, como a norte-americana Tayna Nickens. Em uma tarde com amigos, ela foi sugada para o fundo de uma banheira e socorrida por sete pessoas, nas não conseguiu ser salva.