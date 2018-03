Tusp inicia cliclo de leituras A partir de amanhã, às 15 horas, e até o dia 4 de junho, o Teatro da USP dá início ao 7.º Ciclo de Leituras Públicas de São Paulo. A programação concentra-se no trabalho de autores eminentes do teatro ocidental. As peças são lidas pela área artística do Tusp, por artistas em formação, atores convidados e pelo público presente. Neste ciclo, o objetivo é propiciar uma discussão sobre textos teatrais que têm a justiça e seus paradoxos como o centro de conflito. A programação tem início com As Bruxas de Salém, de Arthur Miller, e passa por Brecht, Sartre e Ionesco. O Tusp fica na Rua Maria Antônia, 294, tel. 3123-5233. Mais informações www.usp.br/tusp. Grátis.