Turquia pede obras de volta O governo turco pediu que o J. Paul Getty Museum e outros museus americanos devolvam artefatos que podem ter sido saqueados. Além do Getty, o país entrou em contato com Metropolitan Museum Of Art de Nova York, o Cleveland Museum Of Art e a Harvard University's Dumbarton Oaks Research Library and Collection para apresentar evidências de que os objetos em suas coleções podem ter sido retirados ilegalmente de seus sítios arqueológicos. A Turquia acredita que os objetos tenham sido roubados e contrabandeados depois da lei de 1960, que reconhece o governo como dono das antiguidades presentes em seu solo. / AP