Turner reforça pacote de 'red carpets' e afins As premiações mundiais e seus tapetes vermelhos se multiplicam com efeitos de negócios cada vez melhores para a indústria do entretenimento. Na Turner, o gênero rende ao departamento comercial a venda de pacote de patrocínios, intervalos e outros espaços, somando Globo de Ouro, Oscar, Emmy, Grammy, Miss Universo, Teen Choice Awards e outras celebrações. O grupo já tem três cotas vendidas para os troféus de 2015 e começa o ano com três eventos de peso: o Globo de Ouro (dia 11, TNT), Miss Universo (dia 25, TNT), e Screen Actors Guild Awards (dia 26, TNT e tbs). No dia 15, o TNT transmite ao vivo o anúncio dos indicados ao Oscar.