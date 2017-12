Turner lança novo Esporte Interativo Há anos pleiteando uma vaga na NET e na Sky, o Esporte Interativo, canal adquirido pela Turner, dará nova cria em agosto, com a criação do canal EI Max, anunciado como sintonia de conteúdo premium. O principal item do cardápio é a exclusividade sobre a Liga dos Campeões pelo próximo triênio, mas o canal promete estar atento a todas as modalidades e abraça ainda a Copa do Nordeste, principal atração do Esporte Interativo Nordeste, outro canal do grupo. Em agosto, no entanto, seu lançamento só se dará por operadoras via satélite – as negociações com a NET prosseguem, incluindo a Claro, do mesmo grupo, que deixou de exibir o EI básico há dois meses.