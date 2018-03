Turner é vice com a soma de sete canais A Turner, que por anos foi dona do primeiro lugar de audiência na TV paga com o TNT, hoje tem de somar sete de seus canais para alcançar a vice-liderança do segmento: Boomerang, Cartoon, Glitz, Space, TCM, TNT e Warner. Mas a plateia dessa vice-liderança, convém reforçar, é muito maior que aquela meia dúzia de assinantes que garantia o topo ao precursor dos canais dublados nos primórdios da TV por assinatura no Brasil. O TNT, aliás, continua muito bem na fita. E o Cartoon, que por três meses liderou o target de 4 a 11 anos, mantém boa posição na lista dos infantis. O Discovery Kids, líder na média do ano, perde público após as 21h, quando boa parte de sua plateia vai para a cama.